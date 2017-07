Bad-Dürrheim Sommertheater wieder am Salinensee

Bad Dürrheim. Auf der Grünfläche vor der Seebühne beim Salinensee findet in diesem Jahr wieder das alljährliche Freiluft-Sommertheater statt. Am Wochenende vom 11. bis 13. August wird es am Freitag und Samstag zwei Aufführungen des Theaterstücks "Das Wirtshaus im Spessart" – nach Wilhelm Hauff geben. In der abendfüllenden Sommertheaterproduktion wird der Handlungsort mit regionalen Bezugspunkten direkt in den Schwarzwald verlegt.