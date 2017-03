Bad-Dürrheim Sommertheater am Salinensee auch in diesem Jahr

Im "Wirtshaus im Spessart" wird der Handlungsort mit regionalen Bezugspunkten direkt in den Schwarzwald verlegt. Zwischen dunklen Tannen und schaurigen Geschichten verirrt sich Felix, ein Goldschmied, in ein einsam gelegenes, von Räubersagen umwobenes Wirtshaus, dass durch eine zwielichtige Wirtin und ihre Tochter betrieben und von zwei Gästen, einem Fuhrmann und einem Studenten, genutzt wird. Die schaurige und kaum zu ertragende Stimmung wird durch das Erzählen von Geschichten erleichtert. Als plötzlich die reiche Gräfin Lieselotte mit ihrem Tross in der schäbigen Spelunke Schutz sucht, wird aus den gefürchteten Sagen Wirklichkeit und der Räuberhauptmann kidnappt die Vermögende, um Lösegeld von ihrem Ehemann zu erpressen. Eine uneigennützige List von Felix verleiht der Geschichte die nötige Dramatik, damit es nun hoch hergehen kann im Dickicht von Angst, Macht, Geld und Liebe.

Kunstvoll webt der Autor mehrere Episoden zu einem großen Ganzen und betont, dass er hoffe, dass neben Kindern und Jugendlichen auch Erwachsene sich auf angenehme Weise daran zurück erinnern, wie sie einst selbst empfanden und dachten.

Das Familienstück "Zauberspiegel" handelt von den drei Brüdern Per, Pål und Espen, die sich auf den Weg machen, das Herz der Prinzessin zu gewinnen. Diese ist so klug, frech und schlagfertig, dass noch kein Mann es geschafft hat, ihr die Sprache zu verschlagen. Per und Pål sind sich ihrer Sache jedoch ganz sicher. Am Königshof kommt jedoch alles anders, als ausgerechnet Espen mit seiner kuriosen Sammlung der Königstochter die Sprache verschlägt. Der König hat nun aber plötzlich Einwände gegen den zerzausten Taugenichts und fordert ihn auf, den legendären Zauberspiegel des Trollkönigs zum Palast zu bringen. Der verliebte Espen macht sich also auf die abenteuerlich Reise in die Welt der Trolle.