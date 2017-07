Bad-Dürrheim SommerSinnfonie: Vorverkauf läuft gut

Eröffnet werden die Open-Air-Konzerttage am Mittwoch, 12. Juli, mit dem Konzert des Blasorchesters Bad Dürrheim um 20 Uhr mit einem buntgemischten Programm. Der Eintritt zu diesem Stuhlkonzert ist frei. Fortgesetzt wird die Konzertreihe am Donnerstag um 20 Uhr mit dem Auftritt von Gregor Meyle mit Band. Der aus dem schwäbischen Backnang stammende Songwriter ist in den letzten Jahren stetig auf der Erfolgsleiter nach oben gestiegen, wovon ausverkaufte Konzerte, goldene Schallplatten und der Deutsche Fernsehpreis zeugen. Meyle lässt bei seinem Auftritt dem britischen Songwriter Luke Sital-Singh den Vortritt, der ab 19.30 Uhr Auszüge aus seinem Debütalbum "The Fire Inside" dem Publikum präsentieren möchte.

Stargast der SommerSinnfonie ist zweifellos der Grandseigneur des deutschen Schlagers: Roland Kaiser. Schon jetzt zeichnet sich anhand der Vorverkaufszahlen ab, dass er am Freitag 14. Juli, den Rathausplatz mit seinen Fans bei dem um 20 Uhr beginnenden Konzert füllen wird.

Zum Repertoire des seit 40 Jahren in der Schlageszene erfolgreichen Sänger gehören moderne Pop-Schlager genauso wie gefühlvolle Balladen. Am Samstag gastiert ebenfalls ab 20 Uhr die 1991 in Pforzheim gegründete Band "Fools Garden", die etliche Jahre später mit ihren Songs zu Weltruhm kam. Der bekannteste ist auch heute noch "Lemon Tree". Die in den letzten Jahren immer sonntags erfolgten Gastspiele der "Jo-Williams-Band" lockten mit aktuellen Hits aus der Rock- und Pop-Szene immer zahlreiche Zuhörer an. Auch heuer gelang die Verpflichtung der Formation, die am Sonntag, 16. Juli, ab 11 Uhr die Gäste unterhält, worüber die Veranstalter sehr glücklich sind.