Bad-Dürrheim Sommerreifen passen nicht zur Witterung

Bad Dürrheim. Der Mann war gestern Morgen auf der Verbindungsstraße von Hochemmingen in Richtung Landesstraße 173 unterwegs, als er aufgrund von Schneeglätte und Sommerbereifung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich, riss ein am Straßenrand stehendes Verkehrszeichen mit sich und blieb seitlich liegen. Am Fahrzeug entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.