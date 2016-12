(flo). "Haushaltspläne sind naturgemäß Kompromisse, angesiedelt zwischen den Koordinaten wünschenswert und machbar", so begann SPD-Fraktionssprecher Andreas Nachbaur seine Haushaltsrede. Den aktuellen Haushalt bezeichnen die Sozialdemokraten als "solide, ausgewogen und ausgeglichen", schon länger aber würden die entscheidenden Rahmenbedingungen für die Gemeindehaushalte auf Landes- und Bundesebene geschaffen. "Noch im November mussten wir von lediglich 500 000 Euro Zuweisung an den Vermögenshaushalt ausgehen, die neuesten Zahlen aus Stuttgart brachten uns aber die Verdoppelung des Betrages", so Nachbaur. Sowohl wünschenswert wie auch machbar hält die SPD ein stärkeres Engagement bei der Kulturförderung, diesbezüglich habe Bad Dürrheim deutlich Nachholbedarf. Durch das Engagement der Sozialdemokraten kann die Stadt im kommenden Jahr 1000 Euro aufwenden, um eine sakrale Skulptur des Hammereisenbacher Bildhauers Wolfgang Kleiser anzukaufen, diese soll in der Friedhofskapelle aufgestellt werden. Das Drehen an der kommunalen Steuerschraube ist laut SPD ausgereizt. Nachbaur zufolge bringen die Erhöhungen von Grund- und Gewerbesteuer schätzungsweise 270 000 Euro zusätzlich in die Kasse. Mit einem Hebesatz von 500 Prozent bei der Grundsteuer B findet sich Bad Dürrheim ab 2017 und im Landesvergleich in der absoluten Spitzengruppe. "Wir gehören damit zu den neun teuersten der 1101 Kommunen Baden-Württembergs und konkurrieren mit Städten wie Stuttgart, Freiburg und Tübingen", konstatiert Nachbaur.