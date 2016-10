Bad-Dürrheim Solemar-Therme wegen Sanierung geschlossen

Bad Dürrheim. Ab dem Donnerstag, 27. Oktober 2016 ist die Solemar-Therme wieder wie gewohnt für unsere Gäste geöffnet. Im Zuge der Reparatur- und Sanierungsarbeiten wird am 26. Oktober 2016 in der Solemar-Therme unter anderem der Weg vom Außenbecken zum Panoramabecken mit einem neuen Belag versehen. Das Entfernen des alten Belags bis Einhaltung der Trocknungszeit werden insgesamt vier Tage in Anspruch nehmen. Das bedeutet: Das Panoramabecken ist von Mittwoch, 26. Oktober bis einschließlich Samstag, 29. Oktober, nicht zugänglich. Alle Besucher der Therme erhalten in diesem Zeitraum 1,50 Euro Ermäßigung auf reguläre Thermeneinrittskarten (ausgenommen Sondertarife oder bereits rabattierte Eintrittskarten). Zusätzlich entfällt der Wochenende-Zuschlag am Samstag, 29. Oktober für alle Thermenbesucher.