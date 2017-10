Bad-Dürrheim Solemar seit 30 Jahren ein Magnet

Im Vortrag verwies Architekt Wolfram Völlger auf das damalige "Wagnis Solemar", nicht allein der Kuppelbau habe es in sich gehabt. "Die Abdichtung der Becken ist noch die alte und funktioniert nach wie vor. Das ist bei Salzwassereinfluss durchaus unterstreichenswert." Solemar-Bauleiter Hans Joachim Flume nickte zufrieden, die beiden nun schon etwas in die Jahre gekommenen Herren genossen ihre Stippvisite in Bad Dürrheim. Stichwort Salz! Was so vielen Solemarbesuchern gut tut, bekommt den meisten Baustoffen gar nicht. Völlger, mit Verweis auf die übrigens in Trossingen vorgefertigte Solemar-Kuppel: "Diese wurde ganz bewusst in Holzausführung geplant. Holz und Salz vertragen sich, das Holz wird durch den Salzeinfluss quasi konserviert!"