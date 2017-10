Bad-Dürrheim Solemar im Lichterglanz

Bad Dürrheim (wst). Von 18 bis 23 Uhr gibt es umfangreiche Illuminationen unter dem Kuppeldach und ein umfangreiches Programm. Beginn ist um 18 Uhr mit der Begrüßung. Im Halbstundentakt gibt es ab 18.30 Uhr eine LED-Aqua-Gymnastik, mehrere Lasershows sowie ein LED-Showballett im Samba-Stil, mit Fächern und mit Fahnen. Ein Höhepunkt wird zweifelsohne im Außenbereich um 21 Uhr die Feuershow sein. Diese wird von Manuel Cech und Ferdinand Obergfell übernommen, welche die Besucher beim Lichterfest im sommerlichen Kurpark begeisterten.

Für die Lasershow ist Fox-Light aus Emmendingen eingeladen. In ihrem Programm werden sie präzise Muster synchron zur Musik erstellen. Die Veranstalter versprechen ein einzigartiges visuelles Schauspiel und eine Abenteuerreise für die Augen. Das LED-Show-Ballett Light of Dance aus Phillipsburg wird mit fantasievollen Lichterkleidern für schnelle und abwechslungsreiche Momente sorgen, so das Organisationsteam.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung läuft bis kommenden Donnerstag. Alle die in diesem Rahmen ihre Karte kaufen, haben einen reservierten Spind verspricht Rebecca Wetzel von der Kur und Bäder, sie müssten dann auch am Abend nicht an der Kassenschlange anstehen. Wie üblich wird es auch eine Pool- und Snackbar geben. Auch Peter Kroschinsky freut sich auf den Abend, er wird in bewährter Form durch das Programm führen. Für ihn bietet sich die Jahreszeit für solche Veranstaltungen geradezu an. "Der Abend hat einen Entspannungscharakter."