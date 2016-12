Bad-Dürrheim Sogar die Tochter wurde massiv gemobbt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das goldene M prangert an der Tür, hungrige Kunden gehen nun zur Mittagszeit ein und aus. Eigentlich ein gewöhnlicher Tag in der McDonalds-Filiale in Bad Dürrheim, wenn da nicht dieser erneute Zwischenfall gewesen wäre. "Unser stellvertretender Restaurantleiter wurde heute wieder von mehreren Gästen gefragt, ob wir das sind."

Der Franchise-Nehmer von McDonalds, der in der Region in Villingen, Donaueschingen und in der Kurstadt insgesamt drei Filialen betreibt, ist nicht glücklich mit dem Prozess, der derzeit läuft. Nicht, weil er derjenige ist, der sich wie das Betreiber-Ehepaar aus Bad Dürrheim wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Lohnwuchers und Erpressung vor dem Landgericht Konstanz verantworten muss – sondern weil ihn einige ungerechtfertigter Weise mit den illegalen Machenschaften in Verbindung bringen.

"Bei uns wäre so etwas gar nicht möglich – der Franchise-Nehmer wird immer streng kontrolliert", erzählt er, während an ihm Burger und Pommes Frites vorbeigetragen werden. Peinlich genau würde man regelmäßig auf die Arbeitsverträge und die Regelungen bezüglich der Zuschläge und des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes schauen. "Das gab es bei dem anderen offenbar nicht, das sollte besser kontrolliert werden."