Bad Dürrheim (rtr). Mit der Schließung der Eden Smoothie-Bar in der Friedrichstraße 1 zeichnet sich ein zumindest zeitweiliger Leerstand ab. Geschäftsführerin Domenica Schlitter war erfolglos bemüht, einen Nachmieter zu finden, damit sie früher aus dem Pachtvertrag hätte aussteigen können. Ein neuer Lebensabschnitt bahnt sich an, die gelernte Industriekauffrau wird künftig anderswo im Angestelltenverhältnis im Vertrieb arbeiten. So ist die Smoothie-Bar nur noch bis zum morgigen Freitag geöffnet. Sie hatte den Laden im September 2015 eröffnet und bot eine Vielfalt frisch gepresster Frucht- und Gemüsesäfte an.