Bad-Dürrheim Silvestervergnügen in stilvoller Atmosphäre

Besonders viele Gäste verbrachten den Jahreswechsel im Bad Dürrheimer Kurhaus, das seit Wochen mit 190 Gästen an den großen runden gedeckten Tischen bis zum letzten Platz ausverkauft war. Zahlreiche Gäste standen schon vor der Saalöffnung vor dem Kurhaus, so dass sich das gut vorbereitete Team und Bereichsleiterin Verena Mika dazu entschlossen, den Saal früher zu öffnen. Im Anschluss gab es für die Gäste ein buntes Programm, während das mehrgängige Menü serviert wurde. Selbstverständlich fehlte die Mitternachtssuppe und das Brillantfeuerwerk, dazu für jeden Gast ein Glas Mitternachtssekt, nicht. Heiter plauderten die Gäste in ihren Abendroben und schwärmten vom Essen, vervollkommnet durch musikalische Unterhaltung mit den erprobten Musikanten der Formation "Vibrations aus Augsburg" und genossen den Silvesterabend, bis zum Jahreswechsel. Hierfür nahmen manche Gäste weite Wege auf sich, um hier dabei zu sein. Schweizer Nachbarn und Nachbarn aus Frankreich waren angereist. Gäste aus Berlin, Österreich genossen den Festabend. Für das leibliche Wohlergehen und den reibungslosen Abend war das Team der Kur- und Bäder GmbH mit zehn Köchen und 15 Personalservicekräften verantwortlich.

Auch elegant-gediegen genossen die vielen Gäste im Hotel Solegarten ein feines Menü und kleine Unterhaltungsprogrammpunkte sowie ein "Silvesterknaller" als Überraschungsdessert, natürlich unter der Leitung von Alexandra Limberger.

Ähnlich verlief die Veranstaltung im Parkhotel Wald­eck Schrenk. Auch hier wurden die Gäste in den festlich dekorierten Saal geleitet, wo neben einem Unterhaltungsprogramm auch die kulinarischen Köstlichkeiten vielfach gelobt wurden.