Bad-Dürrheim Sieben Kinder in der Betreuung

Die Einrichtung hat Modelcharakter, da sie die erste ihrer Art im Schwarzwald-Baar-Kreis ist. Zur Entstehungsgeschichte erfuhren die Ratsmitglieder, dass Alexandra Maier als ausgebildete Tagesmutter in ihrer Unterbaldinger Wohnung über ein Jahrzehnt hinweg Kleinkinder betreute. Als sich die Gelegenheit ergab, in der Ringstraße ein über 100 Jahre altes Haus zu erwerben, um dort eine Wohnung einzurichten, in der sich die Kleinen während der Tagespflege rundherum wohlfühlen, griff sie zu.

Nachdem der Bauantrag für den Umbau vorlag und zudem sechs weitere Behörden grünes Licht gaben – alles dauerte rund zwei Jahre – konnte ans Werk gegangen werden. Zu den zahlreichen erteilten Auflagen zählte unter anderem die Schaffung eines Rettungs- und Fluchtwegs sowie eine Raumhöhe von 2,80 Metern, die in dem alten Haus nicht vorhanden war. So grub die Tagesmutter, die den Beruf der Kunststoffschlosserin erlernt hatte, das entkernte Haus selbst aus, um aus der Tiefe heraus die vorgeschriebenen Raumhöhe zu erreichen. Soweit möglich wurden alle Bauarbeiten selbst durchgeführt. Entstanden ist eine moderne, helle und vor allem Kleinkindgerechte Wohnung auf zwei Etagen mit Wohnküche, Spiel- und Schlafzimmer sowie Badezimmern und Toiletten. Wichtig ist für die beiden Tagesmütter Alexandra Maier und Sandra Hornoz, dass sie selbst das Essen für ihre Schützlinge kochen.

Die Wohnung ist für insgesamt neun Kinder im Alter bis zu drei Jahren eingerichtet. Gegenwärtig werden sieben Kinder im Alter von 14 Monaten bis 2,5 Jahren betreut, die vorwiegend aus Sunthausen und Öfingen stammen. Die Elternbeiträge orientieren sich an den Gebühren für Kindergärten. Rückblickend hielt Alexandra Maier fest, dass der Weg zu ihrem Ziel, der Schaffung einer Kleinkindertagespflege nicht einfach war, zumal es auch für die Genehmigungsbehörden eine Neueinrichtung war. Der ehemaligen Ortsvorsteher Gottfried Schacherer meinte dazu, dass es fast ein Wunder war, dass Alexandra Maier trotz der vielen aufgebauten Hürden an ihrem Vorhaben festhielt.