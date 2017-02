Bad-Dürrheim Sensible Fragen zum Thema Sterbebegleitung beantwortet

Die rund 45 geladenen Teilnehmer konnten sich an drei Workshops mit Hilfe der Fachreferenten in ganz unterschiedliche Aspekte der Trauerkultur und Sterbebegleitung einarbeiten. Thomas Hermanns, Pflegewissenschaftler und Demenzfachberater, erarbeitete mit den Fachtag-Teilnehmern die ganze Tragweite des Begriffs "Palliative Care". Es gehe mehr als nur um die Sterbebegleitung an sich – wichtig sei auch der richtige Umgang: "Der Betroffene gibt den Takt vor, nicht die Institution", so Hermanns.

Religion spielt eine Rolle

Christentum, Judentum, Islam oder Buddhismus – wie sich der Sterbeprozess in unterschiedlichen Religionen gestaltet, darüber informierte Carmen Hüther, ausgebildete Pastoralpsychologin und Bestatterin aus Bad Dürrheim.