Bad-Dürrheim Seniorenwoche beginnt informativ

"Es soll kein üblicher Kaffee-Nachmittag werden, das wäre zu langweilig", meinte Herbert Lauble, der durch das Programm führte. Etwas ganz anderes werde angeboten, versprach er. Das war schon an zwei Tischen zu erkennen, auf denen Produkte aus der Landwirtschaft einige Lebensmittel zur Naturkost zu betrachten waren. Zudem gab es eine kleinen Ausstellung mit Infos über biologische Landwirtschaft. Vom Antonihof war Christoph Trütken anwesend, der zum Thema "Landwirtschaft mit Zukunft" informierte. Interessiert hörten die Senioren zu, wie die ökologische Landwirtschaft auf seinem Hof funktioniert und wie sie umgesetzt wird. So war alles über die Reihenfolge des Anbaus von Futter und Getreide zu erfahren, ebenso über die artgerechte Tierhaltung der auf dem Hof lebenden Kühe und Hühner. Fragen über seinen Bauernhof wurden von ihm gerne beantwortet. Die Kostproben, die er mitgebracht hatte – Herzen aus Dinkelbrot mit Kräuterquark – fanden großen Anklang.

"Gesunde Ernährung im Alter" war das nächste Thema an diesem Nachmittag. Von Fabienne Forgacs aus dem Schwenninger Lebensmittelgeschäft Pfundsteins Naturkost war zu erfahren, wie sich Senioren gesund ernähren können. Auch hier gab es Kostproben, ein Alb-Linsen-Salat wurde angeboten und diverse Brotaufstriche. Wer wollte, konnte kreative Rezepte mitnehmen und die erforderlichen Zutaten erwerben.

Das Gesellige kam auch nicht zu kurz. Zwischen den Vorträgen unterhielt der "Casa-Chor" mit bekannten und beliebten Volksliedern. Chorleiterin Dorothee Hettinger spielte dazu Gitarre und bemerkte, dass es toll sei, sich an diesem Nachmittag mit der Umwelt zu beschäftigen. So habe jeder die Möglichkeit, zu diesem Thema etwas beizutragen, fügte sie hinzu. An den hübsch eingedeckten Tischen mit herbstlicher Dekoration ließen sich die Senioren Kaffee und Kuchen schmecken.