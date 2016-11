Bad-Dürrheim Senioren besichtigen Kloster

Am 12. November ist ein Konzert mit dem Duo Mattick. "Leih jedem dein Ohr, doch wenigen deine Stimme" ist ein Zitat von William Shakespeare, und zum Shakespeare-Jahr 2016 präsentiert das Duo Mattick das Konzert "Es war die Nachtigall" mit Sonetten von William Shakespeare und Musik der Romantik und Spätromantik. Das Zusammenspiel von Piano und Flöte führt durch ein harmonisch klangvolles Konzert. Beginn des Konzertes ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am heutigen Dienstag und am 24. November findet die Hausführung statt, begleitet von Carina Ulmschneider. Dabei gibt sie Einblicke in die Möglichkeiten und das Alltagsleben im Haus und beantwortet Fragen. Beginn ist um 15 Uhr.

In das Kloster Heiligenbronn geht es 24. November mit einem Halbtagesausflug. Dort wird die Ausstellung des peruanischen Künstlers Raul Castro besichtigt. Dieser lebte dort einige Jahre im Kloster. Von 1987 bis 1994 schuf er während einiger Deutschland-Aufenthalte Figurenzyklen aus Ton, die vom Leben Jesu erzählen: der Kindheit, dem öffentlichen Wirken und der Passion.