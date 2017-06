Bad-Dürrheim SEK-Trupp auf Drogenrazzia in der Kurstadt

Bad Dürrheim (wst). Zeugenaussagen war vermutlich das ehemalige Gasthaus Engel Ziel des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und Mobileinsatzkommandos (MEK). Nach Angaben eines Polizeisprechers ging es bei dem Einsatz um eine Durchsuchung, welche mit Drogen zu tun hatte. Herr des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft Konstanz. Diese wie auch die Polizei gaben sich gestern sehr zurückhaltend mit Informationen – aus ermittlungstaktischen Gründen. Zunächst will man nun das Ergebnis der Durchsuchung prüfen, eventuell müssen weitere Maßnahmen vorgenommen werden. Zeitgleich zum Einsatz in Bad Dürrheim schlugen die Beamten in mehreren Orten zu.