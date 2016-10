Bad-Dürrheim Seit anderthalb Jahrhunderten ganz Ohr für die Musik

Damit ist er der zweitälteste Verein in der Kurstadt, gerade ein Jahr älter ist das Bad Dürrheimer Blasorchester. Mit einem Konzert am Freitag, 21. Oktober, in der Kurklinik Limberger soll das Jubiläum in kleinem Rahmen gefeiert werden. In den 150 Jahren wurde eine lebendige Geschichte geschrieben, die vom ersten Vorsitzenden Friedrich Dinger festgehalten wurde.

Die Gründung des Vereins erfolgte in Kriegsjahren, er wurde jedoch in den Jahren 1870/71 aufgelöst. Dank engagierter Sänger gab es im Jahr 1882 eine Wiederbelebung. Doch wiederum durch Kriegsjahre ruhte das Vereinsleben von 1914 bis 1918, ein Jahr später wurden die Mitglieder wieder aktiv. Im zweiten Weltkrieg wurden viele Sänger eingezogen, so dass es wieder einmal ruhiger wurde. Viele schwierige Formalitäten mussten nach Kriegsende überwunden werden, damit die Genehmigung zur Wiederaufnahme der Vereinstätigkeiten im Februar 1946 erteilt wurde. Im Jahr 1948 wurde Otto Jörger zum Vorsitzenden gewählt, mehr als 40 Jahre übte er dieses Amt aus. In dieser Zeit gab es einen Männerchor, einen gemischten Chor und den Frauenchor, der den Namen "Heidebrünnele" erhielt. 1981 übernahm Günter Tarlatt für ein Jahr den Posten des ersten Vorsitzenden, danach folgte Friedrich Dinger, der mit einem Jahr Unterbrechung dem Verein bis heute treu geblieben ist.

Seit über 40 Jahren wird der Chor, der inzwischen nur noch ein Frauenchor ist, von Helmut Salmen geleitet. Leider, so wird bedauert, haben sich die singenden Herren der Schöpfung recht rar gemacht. In früheren Jahren gab es regelmäßig Auftritte im Haus des Gastes. Inzwischen sind im Terminkalender im Jahr drei Veranstaltungen festgelegt.