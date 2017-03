Seilhüpfen ist der Renner in der Ostbaarschule in Oberbaldingen. Dabei wird mit der Deutschen Herzstiftung kooperiert, die gestern mit Übungsleiterin Vera Sulzmann (im Bild rechts) in der Turnhalle vor Ort war, um die Viertklässler in die Kunst des Seilspringens einzuführen. Und zu einer Kunst brachten es die Schüler wahrlich, lernten sie doch innerhalb zweier Stunden in allen möglichen Varianten über ein oder zwei Seile gleichzeitig zu hüpfen. Mit dem Projekt der Herstiftung soll dem zunehmenden Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen entgegen gewirkt werden. Wobei die Ostbaarschule die Kinder ohnehin zu Bewegung ermuntert. Wie Lehrerin Alexandra Herbst berichtet, gebe es zwei große, 20-minütige Pausen und damit Zeit für Bewegungsspiele auch außerhalb des Sportunterrichts. Eine Kiste mit Bällen, Seilen und anderem mehr stehe in den Pausen bereit. Das Seilhüpfen werde mit den Schülern in den nächsten Wochen im Sportunterricht weiter geübt. Was die Viertklässler gestern gelernt hatten, zeigten sie anschließend den Drittklässlern in einer abwechslungsreichen, von Popmusik untermalten Vorführung. Dann konnten Dritt- und Viertklässler noch nach eigenem Gutdünken Seilhüpfen. Wie Alexandra Herbst berichtet, würden sich Schüler häufig nach solchen Angeboten Seile kaufen und dann auch während der Freizeit damit springen. Foto: Reutter