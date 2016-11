Bad-Dürrheim Schwierige Planung für das Jubiläum

Bad Dürrheim-Ober-/Unterbaldingen. Geplant ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der beiden Ortsteile, dafür soll ein Festgremium gebildet werden. Darauf verständigte man sich bei der dritten Zusammenkunft von Mitgliedern des Ortschaftsrates und Vereinsvertretern aus beiden Ortsteilen.

Den Anstoß dazu gab Oberbaldingens Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich, der zuvor klarstellte, dass man in der Sache endlich vorankommen müsse. Vorab hatte der erstmals an der Besprechung teilnehmende Feuerwehrkommandant Volker Heppler dargelegt, dass seiner Ansicht nach ein Gremium mit rund zwanzig Personen zu groß ist, und vieles zu unstrukturiert sei. Zwar hätten die Vereinsvertreter ihre Mitwirkung an den Feierlichkeiten signalisiert, doch wie diese im Einzelnen ablaufen, sollte von einem Organisationskomitee ausgearbeitet und vorgegeben werden. Dass die bestehenden Unklarheiten lediglich in Absichtserklärungen zur Mitwirkung an den Festivitäten mündeten, war den Aussagen der Vereinsvorsitzenden zu entnehmen. Durchweg machten sie jedoch klar, dass sie auf die Abhaltung ihre eigenen gewohnten Vereinsfeste trotz der Jubiläumsveranstaltungen nicht verzichten möchten, da die Einnahmen benötigt werden.

Die Meinungen, wie die Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr verlaufen könnten, gingen auseinander. Vor allem, was eine Festivität zwischen der allgemein befürworteten Auftakt- und Abschlussveranstaltung betraf, die auf beide Ortsteile verteilt werden. Das dazwischen liegende Fest könnte gemäß dem Vorschlag vom Unterbaldinger Ortschaftsrat Franz Eisele auf historischem Hintergrund basieren. Dieser beinhaltet die Präsentation alter Handwerksberufe, der eventuellen Aufführung eines Theaterstücks, Durchführung eines historischen Marktes, Oldtimerschau und weiteres mehr. Zudem könnten die Vereine an Ständen kulinarisches in vielfältiger Art anbieten. Da es ein Fest für die Bürger beider Stadtteile und Gäste sein soll, wurde als Veranstaltungsort der Bereich angesehen, wo die Ortsgrenze von Ober- und Unterbaldingen beim Butschhof verläuft.