Bad-Dürrheim Schweinezucht erntet Gegenwind

Auf Kritik stößt bei Anliegern im "Hörnle" die Darstellung von Messner in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Wie Tapal berichtet, habe Messner damals behauptet, der Wind wehe vor allem aus nord-östlicher Richtung. Gerüche durch ausgebrachte Gülle beträfen also Anwohner vom Hörnle weniger. Das sei falsch, meint Tapal hierzu. "Wir haben zu 99 Prozent Westwind." Ausgebrachte Gülle rund um "Blumenäcker" habe also sehr starke Auswirkung auf dieses Wohngebiet. Er rechnet angesichts der Tierzahlen mit "hunderttausenden" Litern an Gülle, die vor allem auf Feldern in Hofnähe ausgebracht würden, "vor unseren Terrassen".