Bad-Dürrheim Schwarzwaldverein ist mehr,als nur durch die Natur wandern

Bauhof fertigt neue Bilder und Textrahmen

Im vergangenen Jahr wurden Bilder und Texte digitalisiert und von der Kur und Bäder GmbH gedruckt, berichtete Vize-Vorsitzender Ewald Weber, der einen Großteil der Aufgaben von Naturschutzwart Sven Weber übernommen hat, da dieser seinen Hauptwohnsitz gewechselt habe. Vom Bauhof seien neue Bilder- und Textrahmen angefertigt worden, so dass in diesem Jahr mit der Rundumerneuerung des Vogellehrpfades gestartet werden kann. Für die tatkräftige Unterstützung sprach Weber dem städtischen Bauhof und der Kur- und Bäder GmbH seinen Dank aus. Im Wittmannstal, so berichtete Weber, wurden zwei ziemlich verlandete Biotope ausgebaggert und freigeschnitten. Dies sei in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung, dem städtischen Forstamt und mit dem ehemaligen BUND-Vorsitzenden Reinhard Lindenhahn geschehen.

Die dazu erforderlichen Kosten würden aus einer Spende an die ehemalige BUND-Ortsgruppe stammen. Mit dieser Maßnahme, so gab sich Weber zuversichtlich, sei eine Grundlage für einen besseren Lebensraum der Amphibien geschaffen worden.