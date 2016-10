Bad-Dürrheim Schwarzwaldrauch um die Heimat

Zu sehen sind sie am Samstag, 15. Oktober, um 18.30 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim. Wer der Meinung sein sollte, Lesungen hätten etwas Getragenes, gar Langweiliges, wird hier eines Besseren belehrt. Rieckhoff und Ummenhofer stehen für pralle Unterhaltung, lesen szenisch und auch mal etwas lauter, spielen Rollen, arbeiten mit Requisiten und nehmen sich nicht ernster als unbedingt notwendig. Musikalisch begleitet werden sie von den "Dörr-Brüdern", die sich ihren eigenen Reim auf die Krimis machen – und kräftig ins Geschehen eingreifen. Passend dazu wird das Kurhaus-Team ein Drei-Gänge-Menü zubereiten.

Im aktuellen Fall geht es um den Schwarzwälder Schinken, einen rätselhaften Mord in der Räucherkammer, um die Frage nach Heimat – und um das Yoga der Familie Hummel... Das Geheimrezept des Erfolgs-Duos Rieckhoff/Ummenhofer ist eine Mischung aus Humor, Skurrilität und Krimispannung. Von Haus aus sind die beiden aus Villingen-Schwenningen stammenden Autoren Journalisten – Rieckhoff beim ZDF in Mainz, Ummenhofer in Freiburg. Mehr als 250 000 ihrer Humor-Krimis haben Rieckhoff und Ummenhofer bislang verkauft. Eine weit fünfstellige Zahl an Fans hat die beiden Autoren schon live gesehen. Und ein Ende des Hummel-Booms ist nicht in Sicht...

Weitere Informationen: Die Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon 07726/66 62 66, und den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket-Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich. Der reguläre Vorverkauf endet am 12. Oktober um 13 Uhr.