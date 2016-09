Bad-Dürrheim Schwarzwaldlauf kommt in die Kurstadt

Ingo Schulze ist in der Laufszene kein Unbekannter. Er organisierte schon mehrere Deutschland- und Europaläufe. Für den Schwarzwaldlauf hat er schon Anmeldungen aus Norddeutschland, Japan und den Niederlanden, auch für den Lauf 2017 liegen seinen Angaben zufolge schon 30 Anmeldungen vor, es soll eine Wiederholungsveranstaltung werden.

Die maximal benötigte Laufzeit für einen Kilometer beträgt zehn Minuten. Der Start erfolgt am 11. September um 9 Uhr auf dem Turnierplatz in Horb. Das Ziel ist fünf Tage später der Horber Stadtteil Nordstetten. Teilnehmen werden etwa 80 Läufer aus mehreren Nationen. Sie werden von gut 20 Helfern betreut. Die Verpflegungsposten stehen im Abstand von acht bis zwölf Kilometer. Ingo Schulze erklärt: Die Läufer erwartet laufen, essen, schlafen. Den Rest würde die Betreuermannschaft besorgen. Übernachtet wird in Turnhallen. Trinkflasche, Essgeschirr und Besteck, Schlafsack und Schlafunterlage gehören zur Pflichtausrüstung. Das mitgeführte Gepäck darf das Gewicht von 25 Kilogramm nicht überschreiten.

Bad Dürrheim ist Ziel am vorletzten Tag des Schwarzwaldlaufs, am 14. September. Die Läufergruppe kommt an dem Tag vom Etappenort Lauchringen über Stühlingen, Grimmelshofen, Hüfingen und Schwenningen in die Kurstadt. Die Strecke führt in Schwenningen am Messe­gelände vorbei, die Verbindungsstraße Schwenningen-Bad Dürrheim über das Gewerbegebiet Stocken, in Richtung Kleingartenanlage, an dieser vorbei zur Realschulturnhalle, in der Übernachtet wird. Von Bad Dürrheim aus geht es dann wieder in Richtung Start, der gleichzeitig auch das Ziel ist: Horb.