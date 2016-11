Bad-Dürrheim Schwache Resonanz bei Jugendforum

Die Dirt-Bike-Szene ist nach den Angaben der Brüder Vogt und Daniel Rambla größer als man denkt. Das Problem in der Region sei, dass es so gut wie keine Möglichkeiten gäbe. Die nächsten Indoor-Kurse sind in Zürich und bei Straßburg. Thoma ergänzt: Seit der Verbesserung zum Riderman werde die Strecke öfter genutzt. Zwei Wünsche der Gruppenmitglieder sind beispielsweise ein Startturm und einen größeren Pump-Track-Kurs. Bei diesem muss der Fahrer über Gewichtsverlagerung bei Hügelfahrten Schwung gewinnen, ohne zu treten.

Es war gestern ein Zusammenfinden der Berater und Jugendlichen in der Gruppe und ein Ausloten, was die detaillierten Ziele sind. Das Hauptziel war schnell formuliert: Eine Verbesserung der Dirt-Bike-Strecke.

Im Verwaltungsausschuss ging es vergangene Woche ebenfalls um das Jugendforum – es wurde ein Rück- und Ausblick von Markus Thoma vorgenommen. Damals waren auch Vertreter der anderen Gruppen anwesend. Für 2017 wünschen sich die Jugendlichen die Ausbesserung des Bolzplatzes – hier geht es um die Wiese und um neue Netze.

Auch würde man gerne den Außenbereich des Jugendhauses im Sommer vermehrt nutzen, dazu wäre eine erweiterte Schanklizenz notwendig. Auf der Wunschliste steht ein Beamer und eine Leinwand für Filmvorführungen. Die entsprechende Lizenz dazu und ein offener W-Lan-Zugang im Bohrturm, darüber hinaus auch Partys und Ausflüge. Die Jugendlichen machten sich auch Gedanken über die Vermüllung eines Pfades von der Realschule in Richtung Industriegebiet.

Seit diesem Jahr müssen die Kommunen die Jugendlichen in Form eines Jugendgemeinderats oder einer anderen geeigneten Form in die Kommunalpolitik einbeziehen. In Bad Dürrheim hat man mit dem Jugendforum schon im Oktober 2013 mit dem Prozess begonnen.

Markus Thoma, der das Jugendforum betreut, listete den

Verwaltungsausschussmitgliedern die Chronologie auf: 15 Monate nach dem Startschuss fand am 20. Januar 2015 das erste Jugendforum statt. Am 27. Oktober 2015 war das zweite Treffen und das dritte am 21. Oktober 2016 im Kurstift (wir berichteten). Das erste konkrete Ergebnis des Jugendforums war ein Wunsch aus dem zweiten Treffen: eine Grillhütte, die diese Woche eingeweiht wurde. Aus diesen Treffen hat sich eine Kerngruppe gebildet, mit der Markus Thoma zusammenarbeitet, er bildet dabei sozusagen die Schnittstelle zum Rathaus.

Weitere Informationen: jugendbeiteiligung-bd.de Facebook: Jugendbeteiligung Bad Dürrheim.