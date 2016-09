Bei der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim beginnt der reguläre Unterricht am kommenden Montag um 8.40 Uhr. Bad Dürrheim. Am Montag, 12. September, beginnt für die Klassen zwei bis zehn der Unterricht um 8.40 Uhr. Unterrichtsende ist am ersten Schultag für alle Schüler um 12.15 Uhr. Für die Klasse fünf beginnt der Unterricht am Dienstag, 13. September, um 8.40 Uhr mit einer kleinen Begrüßungsfeier und endet um 12.15 Uhr. Am Freitag, 16. September, findet der Schuljahres-Eröffnungsgottesdienst statt. Für die Werkrealschüler beginnt dieser um 8 Uhr in der katholischen Kirche, für die Grundschüler ist um 10.30 Gottesdienst. Für die Grundschüler beginnt die Schulzeit am Mittwoch, 14. September um 14.30 Uhr mit einem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst in der katholischen Kirche. Anschließend ist die Einschulungsfeier in der Oskar-Grießhaber-Turnhalle.