Der erste Schultag der Klassen sechs bis zehn der Realschule am Salinensee ist am Montag, 12. September. Bad Dürrheim. Um 8.30 Uhr ist Unterrichtsbeginn und um 13 Uhr Unterrichtsende. Der erste Schultag der fünften Klassen ist Dienstag, 13. September. Um 8.30 Uhr ist eine Begrüßung in der Mensa durch die Schulleitung, Unterrichtsende um 13 Uhr. Der Gottesdienst zum Schuljahresbeginn findet am Freitag, 16. September, 8 Uhr, statt, anschließend Unterricht nach Stundenplan.