Bad-Dürrheim Schüler setzten sich mit Krieg auseinander

"Hinter uns mein Land" heißt das ernste Theaterstück, das traurig stimmt. Umso beachtlicher, dass sich zehn- bis zwölfjährige Schülerinnen damit auseinander setzten. Sie gehören der Theater AG der Ganztagsschule an und proben derzeit unter der Regie von Stefan Kalt dieses Stück über das Schicksal syrischer Kinder ein. "Wir wollen damit nicht den moralischen Zeigefinger in die Höhe heben, sondern zeigen, was Kinder mitmachen. Krieg, Bomben fallen, Menschen sterben, es soll zum Nachdenken anregen", erläutert der betreuende Stefan Kalt.

Den Text haben die Jugendlichen der Theater AG selbst geschrieben. Nach Beginn des neuen Schuljahres gab es in der AG einige Wechsel, vier der Mädchen gehören noch vom Vorjahr dazu, drei neue sind hinzu gekommen, die sich nun auch mit dem Text vertraut gemacht haben. In dem 30 Minuten dauernden Stück werden zwischen den gesprochen Texten Filme gezeigt, in denen syrische Kinder über ihr Schicksal berichten. Sie erzählen, wie sie von ihre Familien getrennt wurden, die Eltern zu Tode gefoltert, das Haus zerbombt. Not und Elend, Hass und Wut, Flucht aus der Heimat. Berichte, die unter die Haut gehen. Sie sind nicht erfunden, sondern Realität.

"Am Anfang fand ich das alles sehr traurig, aber es ist wichtig, dass man erfährt, wie sich diese Kinder fühlen, wenn sie erleben, wie Menschen sterben und Köpfe rollen", erzählt die elfjährige Johanna Pahlow, die eine der Rolle übernommen hat. Die Frage, ob sie das alles belastet, verneint sie. "Inzwischen kann ich mich da so richtig hineinversetzen und es macht Spaß, mit den anderen das Stück zu proben. Das Stück beginnt, indem die Jugendlichen mit dem Rücken zum Publikum stehen. Wie angewurzelt stehen sie da, an einer Wand im Schatten. Dann drehen sie sich um und fangen an zu erzählen. Die Filme, die zwischen den Texten gezeigt werden, hat Luca Wehrle aus der neunten Klasse aus dem Internet zusammengestellt. "Er hat sich damit viel Arbeit gemacht", lobt Stefan Kalt. Ebenso hebt er die Leistungen der übrigen Mitwirkenden hervor, die fleißig ihre Texte gelernt haben.