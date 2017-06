Bad-Dürrheim Schüler der beiden Partnerstädte tauschen sich aus

Bad Dürrheim. Bereits zum 18. Mal waren Schüler aus dem Collège Georges Pompidou aus der französischen Partnerstadt Enghien-les-Bains zu Gast an der Realschule am Salinensee. Dieses Jahr erwartete die Schüler ein besonderes Programm. Die Zeit des Schüleraustausches war nämlich genau in den Zeitraum der Partnerschaftsfeierlichkeiten zur 25-jährigen Städtepartnerschaft mit Enghien-les-Bains gelegt worden. Die Schüler hatten so die Möglichkeit, an verschiedenen Programmpunkten, die im Rahmen der viertägigen Feierlichkeiten stattfanden, teilzunehmen.