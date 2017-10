Bad-Dürrheim Schon wiederein Unfallan der Kreuzung

Bad Dürrheim. Am Freitag ist gegen 18.10 Uhr ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer an besagter Kreuzung über eine rote Ampel gefahren und mit einer 61-jährigen Opel-Fahrerin kollidiert. Die Opel-Fahrerin war auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung der Schwenninger Straße unterwegs. Ihre Ampel hatte auf grün umgeschaltet, weshalb sie losfuhr. Der Mercedes-Fahrer war auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Richtung Dieselstraße unterwegs. Er fuhr in die Kreuzung ein, obwohl seine Ampel bereits auf Rot geschaltet hatte und prallte frontal gegen den vorderen Radkasten des Opels. Die 61-jährige Opelfahrerin wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 07720/85 000 zu melden.