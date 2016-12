Bad-Dürrheim Schon früh war der Berufswunsch klar

"Doch, hier ist es schön! Strukturell sind sich meine Heimatgemeinde Östringen bei Karlsruhe und Bad Dürrheim ja ganz ähnlich", sagt Josephine Wild und lächelt. Die Seelsorgeeinheit ist um eine Fachfrau reicher, mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten will sich die von ihrem Mentor Josef Hofmann begleitete "Neubürgerin" auf diverse Ebenen des kirchlichen Lebens begeben. Josephine Wild wird mit ihrer Familie an der Christmette teilnehmen und weitere Kontakte zur jungen katholischen Gemeinde (KJG) knüpfen, dieser will sie auch ganz tatkräftig beim Glühweinausschank behilflich sein. Desweiteren wird man sie durch das eine oder andere Vorwort im Pfarrblatt weiter kennenlernen, konfessionsübergreifend sollen Gespräche mit der evangelischen Jugendreferentin Meike Palmer folgen. Josephine Wild ist eine fröhliche Natur und hat ihren Schreibtisch im Kellergeschoss des Pfarramtes. "Hier bin ich jetzt also und natürlich auch immer wieder in meinem kleinen Büroeck zu finden", schmunzelt sie. Wenn Computer, Schreibgeräte und Papier links liegen gelassen werden und die Praxis ruft, wartet die ganze Vielfalt eines Amtes auf sie, das sich über Krankenhaus- und Altenheimseelsorge, Kirchenverwaltung, Schularbeit bis hin zur Jugendarbeit erstreckt.

Josephine Wild wirkt gewappnet und dürfte ihren Weg gefunden haben, schließlich hat sie sich bereits in der zehnten Klasse dazu entschlossen, Theologie zu studieren. Pastoralassistentin und angehende -referentin wird man nicht einfach so, um den Beruf zu ergreifen, wird in aller Regel ein Studium vorausgesetzt. Josephine Wild brachte dieses in Freiburg hinter sich, die Staatsexamen in Theologie und Geschichte wurden vor knapp zwei Jahren abgelegt. Vergleichsweise früh fühlte sich die 27-Jährige der Theologie verbunden, ihrem damaligen Religionslehrer konnte das schlicht nicht verborgen bleiben. "Zu seinem Leidwesen interessierte ich mich schon als Schülerin für die großen Themen der Religion und brachte ihn mit meinen Fragen nach dem Bösen in der Welt und dem Leben nach dem Tod an den Rand der Verzweiflung", blickt sie zurück.

Immer schon hatte Josephine Wild eine starke Verbindung zur KJG, bereits als 16-Jährige hat sie einen Gruppenleiterkurs gemacht und war im Dekanatsteam auch mit organisatorischen Aufgaben betraut. Sie war Mitglied im DLRG-Jugendchor, spielte Geige und tanzte Ballett, gern würde sie übrigens auch in Bad Dürrheim wieder in einem Chor singen.