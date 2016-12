Bad-Dürrheim Schöpfungsgeschichte als Schattenspiel

Bad Dürrheim Oberbaldingen. Sowohl in Biesingen wie auch in Oberbaldingen feiern die evangelischen Christen der Ostbaar das Weihnachtsfest mit einem breit gefächerten Angebot. Heute, bereits um 16.30 Uhr, wird in der Biesinger Kirche ein Krippenspiel für die kleineren Kinder aufgeführt. Diesen Gottesdienst haben die Prädikantin Andrea Held sowie Patrick Wölfle vorbereitet. Obwohl die Geschichte um Jesu Geburt den meisten bekannt sein dürfte, versteht es Patrick Wölfle jedes Jahr einen neuen theologischen Schwerpunkt der Geschichte den Kindern näher zu bringen. Heute steht die Botschaft "Gott kommt in Jesus zu den einfachen Leuten!" im Mittelpunkt.

Einen völlig anderen Schwerpunkt dürfte am Heiligen Abend der Familiengottesdienst um 17.30 Uhr in der Oberbaldinger Kirche haben. Erstmals wird dort eine mittelalterliche Tradition aufgegriffen. Unter der Regie von Martina Obermeyer werden die Kinder der Jungschar ein Schattenspiel aufführen. Dabei beginnt die Weihnachtsgeschichte nicht mit der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem, sondern mit der Schöpfungsgeschichte im Paradies bei Adam und Eva. Die verwehrte Rückkehr ins Paradies nach dem Sündenfall wird durch die Geburt Jesu und dessen Tod und Auferstehung aufgehoben. In den Ablauf dieser Geschichte ist selbstverständlich die bekannte Szene mit den Hirten an der Krippe eingebettet, sie endet jedoch mit der Vorstellung Jesu bei Simeon im Tempel.

Christina Studer hat zusammen mit den Jungscharkindern in zahlreichen Proben die Choreographie von Martina Obermeyer einstudiert. Diese zeichnet auch für die Zusammenstellung der Bibeltexte verantwortlich. Die technische Leitung haben Beate Roso und Volker Heinz inne. Alexander Demond hat für die Riesenleinwand im Kirchenschiff gesorgt. Für diese besondere Aufführung musste das Kirchendienerehepaar Schneider auch erstmals seit Jahren für den traditionellen Christbaum einen andern Standort finden. Zwischen den einzelnen Szenen wird der Gemeindechor Cantabile unter der Leitung von Christine Breithut weihnachtliche Lieder zu Gehör bringen.