Bad-Dürrheim Schöne Ausblicke

Die Vielseitigkeit im Vereinsprogramm zeigt sich mit einer Werksbesichtigung bei Mercedes Benz im Werk Rastatt. Jochen und Ruth Heckel organisieren diese Fahrt am Freitag, 24. März. Dabei können der Karosseriebau und die Montage der Modellreihen der A- und B-Klasse bestaunt werden. Der Tag wird zusätzlich mit einer Stadtwanderung durch das barocke Rastatt ergänzt.

Romantische Zugstrecke

Am Sonntag, 9. April, ist der Erlebnispfad an der Schwarzwaldbahn Ziel des Schwarzwaldvereins. Mit Wolfgang Jans, dem Wanderwart des Vereins, lernen die Wanderer die Geschichte und den laufenden Betrieb dieser romantischen Zugstrecke kennen. Eine Aussichtskanzel zeigt den Vierbahnenblick, das heißt, dass man von hier aus denselben Zug vier Mal auf seinem Weg über die Zugstrecke sehen kann.

In aller Munde ist die Daimler-Teststrecke in Immendingen. Der Autokonzern baut auf dem alten Kasernengelände ein neues Prüf- und Technologiezentrum, was dem Ort Immendingen nach Abzug der Kaserne neue Arbeitsplätze bringt. Am Sonntag, 23. April, können die Teilnehmer nach einer Wanderung um den Immendingen-Höwen­egg-Krater mit Gerhard Wörner an dieser interessanten Teststrecken-Besichtigung teilnehmen.

Auf dem Schluchseer Jägersteig, einem Premiumwanderweg, sind die Wanderführer Erhard Teichert und Georg Matheis am Sonntag, 7. Mai, unterwegs. Herrliche Ausblicke auf den Schluchsee und idyllische Pfade zeigen die Landschaft des Hochschwarzwaldes.

Eine Tour unter der Woche am Dienstag, 9. Mai, mit dem Ehepaar Glauch steht unter dem Titel "Fernsehturm Stuttgart, Waagenmuseum in Balingen und ein Besuch beim singenden Schwarzwurstbaron". Am Sonntag, 21. Mai, geht es mit Frieder und Isolde Wezel zu den Schweizer Nachbarn an den Hallwiler See. Dieser liegt im Seetal, das vom Luzerner Hinterland nach Lenzburg führt. Das Ufer des Hallwiler-Sees darf nicht bebaut werden, sodass sich auf dem Uferwanderweg um den See eine beeindruckende Naturlandschaft zeigt.

Eine Radtour am Donnerstag, 25. Mai, führt in die nähere Umgebung. Wolfgang Jans und Erhard Teichert bringen die Radler auf Tour.

Eine interessante Exkursion am Pfingstsonntag, 4. Juni, hat das Thema "Auf den Spuren von Reh, Vogel, Frosch und Co.". Dabei gibt es eine Menge fachkundliche Informationen von Ewald Weber in Sachen Fauna und Flora, die auch Familien und damit junge Wanderer interessieren wird.

Der Premiumwanderweg SeeGang verbindet die Städte Überlingen und Konstanz. Auf mehreren Etappen zeigen sich dabei die landschaftlichen und kulturellen Höhepunkte am Überlinger See. Hilde Schlesiger und Gitta Kühbacher sind am Sonntag, 18. Juni, die Wanderführer dieser Bodenseetour.

Bevor am Sonntag, 25. Juni, der legendäre Campus Galli besucht wird, wird im Meßkircher Felsentäle mit Andreas und Annette Scholderer gewandert – dabei zeigen sich beeindruckende Felsformationen, Felsentore und mehrere Höhlen. Am frühen Nachmittag wartet dann der Campus Galli, der die Besucher ins Mittelalter führt. Doch nicht nur der Bau der Klosterstadt fasziniert, sondern auch die mittelalterlichen Speisen werden den Bad Dürrheimern schmecken.

Im sportlichen Bereich ist der Schwarzwaldverein mit der Nordic-Walking-Gruppe aktiv, die in der Sommersaison immer montags und mittwochs, jeweils um 19 Uhr, mit dem Training am Vereinsheim in der Salinenstraße startet.

Mit der Wanderwoche Anfang Juli in die Rhön, die wiederum vom Ehepaar Glauch organisiert und durchgeführt wird, hat das Wanderjahr dann auch schon seine Halbzeit erreicht. Auf der Internetseite des Vereins (www.sv-bd.de) können die ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Touren eingesehen werden. Alle Veranstaltungen werden mit dem Bus angefahren, sodass keine Privatfahrten notwendig sind.