Bad-Dürrheim Schlager-Star weckt Gefühle

Bad Dürrheim. Rund 2200 Besucher jubelten Kaiser auf dem Rathausplatz zu. Frauen und Männer scheint er dabei gleichermaßen in seinen Bann zu ziehen. Auch der Altersquerschnitt war breit gemischt. Der deutsche Schlager kommt auch bei der Jugend an. Viele der Fans sangen die Refrains mit und schwangen die erhobenen Arme dazu. Ausgelassene Stimmung herrschte bei lauen Temperaturen während des Open-Air-Konzertes. Der 65-jährige Kaiser macht auf der Bühne keine großen Sprünge. Er wirkt mit seinem blauen Anzug, der gleichfarbigen Krawatte und dem weißen Tüchlein in der Brusttasche wie das genaue Gegenteil eines Rockstars. Doch die Herzen vermochte er mit Leichtigkeit zu berühren. Seine sonore Stimme, die Liebesleid und -freud in eingängigen Melodien variierte, dazu elf Begleitmusiker und das gleichmäßige "Bumm – bumm" des Schlagzeugs kamen an.

Auch wenn er die Herzensnähe zu den Besuchern suchte, so hielt er die Pressefotografen doch auf weiten Abstand. Während viele im Publikum munter mit Handy fotografierten und filmten, mussten Pressefotografen einen etwa 50 Meter großen Abstand zur Bühne einhalten und ihre Bilder auf Höhe des Technikturms schießen. An der Medienrealität vorbei war auch die anfängliche Regelung von Kaisers Management, die Bilder vor einer Veröffentlichung noch vorlegen und freigeben lassen zu müssen. Protest seitens der Medienvertreter beim Veranstalter, der Kur und Bäder GmbH, bewirkte zumindest, dass die Freigabepflicht der Fotos aufgehoben wurde.

Wesentlich unkomplizierter verhalten sich da die anderen Stars der Sommer-Sinnfonie: Gregor Meyle, der am Donnerstag auftrat, und Fools Garden, die am heutigen Samstag auf der Open-Air-Bühne stehen, lassen sich vom Bühnengraben aus aus nächster Nähe von den Presseleuten fotografieren.