Bad Dürrheim. Mit dem Schwarzwaldverein geht es am kommenden Sonntag, 23. Oktober, wieder auf Schlachtplattenwanderung. Abfahrt ist um 12 Uhr beim und fünf Minuten später am Adlerplatz. Die Tour startet am Fohrenbühl und führt auf dem Mittelweg entlang der badisch-württembergischen Grenze zum Apfelfelsen mit herrlichem Ausblick auf das Reichenbachtal. Weiter talwärts wird dann das Wanderziel, das Gasthaus Krone (Unterwirtshäusle) erreicht. Dort werden alle nach der Wanderung mit einer deftigen Schlachtplatte belohnt – aber auch für Vegetarier findet sich etwas Leckeres auf der Speisekarte. Die Rückkehr ist für 19 Uhr vorgesehen. Die Fahrtkosten für Mitglieder betragen acht Euro und ohne Mitgliedschaft werden zehn Euro erhoben. Anmeldungen bis zum morgigen Freitag, 12.30 Uhr, nehmen Sabine’s Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen.