Die schaurig-lustige Geschichte der Addams Family erzählt die Dance Company der Polizei Nordrhein-Westfalen am 17. und 18. November, jeweils ab 20 Uhr, im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim. Veranstalter sind die Stadt Bad Dürrheim und das Waldeck SPA Kur- & Wellness Resort. Die Erlöse gehen an die Polizeistiftungen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Foto: Veranstalter