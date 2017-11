Bad-Dürrheim Schadensersatz für gefällte Bäume

Der Schaden wurde von einem Baumsachverständigen begutachtet und bewertet. Die Stadt Bad Dürrheim teilt nun mit: "Der auf dem Gelände des Reisemobilhafens durch unerlaubte Baumfällungen entstandene Gehölzschaden wurde durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen begutachtet und ermittelt.

Verursacher muss für alle Kosten des Gutachtens aufkommen

Der in diesem Gutachten festgestellte Gesamtschaden für die Fällung der Bäume wird dem Schadensverursacher in voller Höhe in Rechnung gestellt. Zudem muss dieser die Gutachterkosten tragen. Der Schadensverursacher wird darüber hinaus ein von der Stadt festgesetztes Bußgeld für den Verstoß gegen die Baumschutzverordnung entrichten müssen.