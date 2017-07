Bad-Dürrheim Sanierung der Bundesstraße geht weiter

Bad Dürrheim (rtr). Wenige Wochen zuvor stand die Erneuerung der Fahrbahn an der großen Ampelkreuzung an. Eine Umleitung war zwar ausgeschildert. Doch laut Matthias Henrich, Pressesprecher des Regierungspräsidiums, hätten viele Autofahrer versucht, einen kürzeren Weg über die Innenstadt Bad Dürrheims zu nehmen. Das habe teilweise zu einem "riesen Verkehrschaos" geführt. Beschwert hätten sich sowohl Autofahrer, die wegen mangelnder Ortskenntnis in Bad Dürrheim umherirrten, aber auch Anwohner, die sich über die enorme Verkehrsbelastung aufregten.

Daraus wurde gelernt. So weist das Regierungspräsidium Freiburg darauf hin, dass während der am Montag beginnenden Sanierung der Bundesstraße die Einfahrt in die Scheffelstraße gesperrt ist. Auch eine Ausfahrt von der Scheffelstraße in Richtung Donaueschingen sei während der Bauarbeiten bis Mitte September nicht möglich. Diese Maßnahmen sollen eine zusätzliche Verkehrsbelastung für die Innenstadt reduzieren. Henrich rechnet vor allem während der Baustelleneinrichtung zwischen Montag und Mittwoch, 24. bis 26. Juli, mit Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße.