Bad-Dürrheim Salz und Sole halten Straßen frei

Bad Dürrheim. Die Meteorologen haben noch keine verlässliche Vorhersage gefunden, ob ein Winter streng oder eher mild wird. Wäre das so, dann könnte der Bad Dürrheimer Bauhof wohl relativ genau kalkulieren, wie viel Streumaterial er benötigt. Doch im Normalfall ist der Winter ein bisschen wie ein Überraschungsei: Man weiß nie ganz genau was drin ist. Dafür weiß Bauhofchef Michael Liedtke (auf dem Bild rechts zusammen mit seinem Mitarbeiter Thomas Blatter) um so genauer, wie viel Kilometer Straße er zu räumen hat und was er in seinen Sole- und Splittbunker einfüllen kann.

76 Straßenkilometer müssen geräumt werden, hinzu kommen noch einige Kilometer Gehweg sowie der eine oder andere öffentliche Parkplatz. Bauhofleiter Michael Liedtke und seine Mitarbeiter haben einen Einsatzplan: Melden die Meteorologen Frost und Schnee, muss der eingeteilte Mitarbeiter morgens um 3 Uhr raus, um einige Streckenkilometer zu prüfen, bis nach Öfingen hoch. Er entscheidet dann, ob ein Einsatz notwendig ist oder nicht. Muss geräumt oder gestreut werden, schwingt sich das Räumkommando gegen 3.30 Uhr in die Fahrzeuge. Ein Lkw, ein Unimog, zwei Schmalspurfahrzeuge und ein kleiner Lkw können auf die Strecke geschickt werden, ab 6 Uhr ist die Fußtruppe im Einsatz. Sie ist unter anderem zuständig für Fußgängerüberwege. Für die sechs Ortsteile und für einen Teil der Gemeindeverbindungsstraßen gibt es Lohnunternehmer, wie beispielsweise Landwirte oder den Maschinenring aus Donaueschingen.

Der Salzverbrauch liegt in der Regel bei rund 250 Tonnen pro Winter, so Liedtke. Da es ein Unterschied zwischen Blitzeis, Schnee und Eis gibt, kann auch die Einstellung der Streufahrzeuge verändert werden. Zwischen fünf und 50 Gramm pro Quadratmeter reicht die Dosis, die auf die Straßen gebracht werden kann. Auch die Breite des Streuens kann variieren, zwischen drei und acht Meter. Dadurch konnte in den vergangenen Jahren gezielter Salz eingesetzt und gespart werden.