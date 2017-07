Bad-Dürrheim Sänger richten zum Jubiläum das Gruppensingen aus

Bad Dürrheim-Sunthausen. Bewusst gewählt war Sunthausen als Austragungsort für das traditionelle Gruppensingen der Ostbaarchöre, denn der hiesige Männergesangverein feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Dazu wird der eigentliche Festakt mit dem Jubiläumskonzert am 21. Oktober stattfinden. Eine Festatmosphäre war bereits beim Gruppensingen der Ostbaarchöre in der gut gefüllten Turn- und Festhalle zu verspüren.