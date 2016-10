Bad-Dürrheim Sänger bereiten Gästen fröhlichen Abend

Aber der Reihe nach: Gastgeber Sunthausen, unter der Leitung von Chorleiterin Martina Wenzler-Gail, eröffnete mit "Winnetou" den Melodienreigen, gefolgt von "Ring of Fire", "Bin nur ein Tramp" und "Massachusetts". Der Vorsitzende Lothar Gail freute sich über ein volles Haus und hieß einige prominente und treue Besucher wie Bürgermeister Walter Klumpp und die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Christa Lörcher willkommen. Ortsvorsteher und aktiver Sänger Albert Scherer hatte Geburtstag und durfte sich von seinem Chor, begleitet vom Publikum, mit "Happy birthday" beglückwünschen lassen.

Lioba Manger, Dirigentin des MGV Ippingen, hatte mit ihren Sängern die Gesangsstücke "Es geht mir gut", "Rot, rot sind die Rosen", "s’Leben is wiar Traum", sowie im zweiten Teil die Lieder "Santiano", "Es gibt nur Wasser" und "Ein Stern der deinen Namen trägt" einstudiert. Die Kirnachklänge des GV Oberkirnach, ein gemischter Chor, trugen mit der Kreis-Chorleiterin Marianne Koch, "Hereinspaziert", "Grüß mit die Reben, Vater Rhein", "Mein Herz gehört dem Moselwein" sowie "Geh nicht vorbei am Glück", "Ich wollte nie erwachsen sein", "Auf Wiedersehen im Schwarzwald" und als Zugabe "Wir trinken noch a Viertele – oder zwei", zur lockeren, aufgeheiterten Stimmung bei. Die Sänger des MGV Weilersbach waren mit deren Chorleiter Klaus Kunz gut vorbereitet und brachten "Musik liegt in der Luft", "Picola e fragile", "Tanze Samba mit mir", "Es zieht unser Lied in die Welt", "You rise me up", "Und ewig ruft die Heimat" zu Gehör. "Wir sind doch alle Kinder dieser Welt", war dann ein gelungenes i-tüpfelchen auf diesen Auftritt.

Dirigent Rudi Teichner brachte mit den Männern des MGV Hausen vor Wald die Titel "Singen ist Leben", "Lied in den Rosen", "I sing a Liad für di", "Ich trink den Wein nicht gern allein", "Spiel mir eine alte Melodie", "Danke für die Stunden" zum Vortrag und als Zugabe "The lion sleeps tonight" sowie zur Erheiterung als eine Parodie auf Männerchöre das Lied "Gesangverein Concordia".