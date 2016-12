Bad-Dürrheim Rund elf Millionen Euro Kredit nötig

Bad Dürrheim. In Hochemmingen gaben sich die Bürgervertreter einmal mehr harmonisiert, deren Beschlüsse fallen sehr häufig einstimmig. Quo vadis, Kur- und Bäderstadt? Trotz der anstehenden Großvorhaben dürfte 2017 noch ein normales Haushaltsjahr werden, in der Folge aber gelangt man an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit. Ab 2018 wird man wohl um Fremdgeld bitten müssen, Bürgermeister Walter Klumpp geht von kurzfristigen Kreditaufnahmen von insgesamt elf Millionen Euro bis 2020 aus.

In Bad Dürrheim ist man im Spagat geübt, weiterhin soll das Augenmerk auf Parallelen liegen, die in der 13 000 Einwohner zählenden Kommune schlicht markant sind. Das einträchtige Kur-, Bäder- und Gesundheitswesen darf natürlich nicht vernachlässigt werden, auf der anderen Seite will man eine ganz normale und eben auch von dörflichen Strukturen geprägte Kleinstadt sein.

Demografischer Wandel, der nachvollziehbare Wunsch junger Familien nach dem Eigenheim, aber auch mehrstöckige und in der Bevölkerung immer wieder diskutierte "Bauklötze" – Kommunalpolitik und -verwaltung gehen in etlichen anderen Gemeinden leichter von der Hand. Dass Bad Dürrheim unterm Strich eine attraktive, liebens- und lebenswerte Stadt ist, wurde im Gemeinderat wieder unterstrichen, die Haushaltsreden der Fraktionen fallen zumindest im Tenor entsprechend aus. Vielleicht brachte es der LBU-Sprecher Wolfgang Kaiser mit einem einzigen Substantiv am treffendsten auf den Punkt, der Gemeinderat führte zur Dezembersitzung den Begriff Balance ein gutes dutzendmal im Mund.