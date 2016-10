Bad-Dürrheim Rübengeister zaubern gute Laune

Seitens der Urviecher-Zunft gab sich Matthias Bruch kopfnickend, zunächst freilich trug das Narrenrat-Mitglied leichte Falten auf der Stirn: "Letztes Jahr war der Zuspruch besser, da hatten wir 25 Kinder."

Das mit dem Zuspruch ergab sich dann aber, letztlich war erneut eine ordentliche Zahl an Eleven am Werk. Das Schnitzen der Rübengeister läutet die "kleine Kilbig" der Bad Dürrheimer Urviecher gewohntermaßen ein, im und am Vereinsdomizil an der Schulstraße ließ es sich über zwei Tage wieder gut sein. Kaffee und Kuchen, Apfelschorle, Bier vom Fass, geselliges Beisammensein, Schlachtplatte am Sonntag,organisierte Narren haben eben nicht nur während der fünften Jahreszeit Programm!