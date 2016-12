Bad-Dürrheim Rotes Kreuz hofft auf neue Mitglieder

Bad Dürrheim. Bei der Hauptversammlung informierte Schmidt über die Finanzen, die rote Zahlen aufweisen. An Arbeitseinsätzen mangelte es dagegen nicht. Von Anja Webs war zu hören, dass es im Jahr 2015 insgesamt 46 Sanitätswachdienste gab. Dazu kamen weitere Aufgaben und Termine, wie Schwerbehinderten-Transporte, Suchaktionen, Helfer-vor-Ort-Einsätze, helfende Maßnahmen in der Flüchtlingsunterkunft Villingen-Schwenningen sowie Brandeinsätze in Bad Dürrheim und Schönwald.

Für das Personal vom Krankentransport wurde ein Schlafraum eingerichtet und ein neues Fahrzeug angeschafft. Bei sieben Blutspendenterminen in der Kurstadt und in Brigachtal wurden 1113 Spender betreut. Weitere Aktivitäten wurden für die Ungarn-Hilfe geleistet.

Auch das Jugendrotkreuz hatte einen gut gefüllten Terminkalender. Der Nachwuchs unterstütze die Sozialarbeit bei der Ungarnhilfe und auch die Blutspende. Mit einem Angebot in Erster Hilfe war er beim Kinderferienprogramm dabei und wirkte bei einer Übung der Jugendfeuerwehr mit. Andreas Fritsche und Werner Kolsdorf betreuen die jungen Rotkreuzler.