Bad-Dürrheim Romantik begeistert die Zuhörer

Zwei wichtige Komponisten der Romantik, Frédéric Chopin und Robert Schumann, präsentierte der sympathische Künstler in seinem eineinhalbstündigen Konzertprogramm. Die beiden Komponisten, die zur gleichen Zeit gelebt hatten – zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden facettenreich und ausdrucksstark von einem herausragenden Pianisten präsentiert, der mit der Fantasie Op. 49 des polnisch-französischen Komponisten Chopin den Konzertabend in der Reihe "Klassik Live" fein und nuanciert eröffnete und interpretierte und die Zuhörerschaft mit seinem phantasievollen und ausdrucksstarken Spiel zu begeistern wusste.

Bewegtes Spiel mit heiteren Noten alternierte mit verträumt-nachdenklichem Charakter, Chopins großartige und reiche Fülle an Ausdrucksmöglichkeiten fanden in Tanaka einen absolut souveränen Interpreten. Leicht und unbeschwert gestaltete sich sein Spiel in der Etude Op. 25-1,2 und die anspruchsvolle Technik in der Ballade Op. 52 gestaltete er einfühlsam und bravourös aus.

Nach der Pause präsentierte Takumi Tanaka den Klavierzyklus "Carnaval" von Robert Schumann, eine Vielzahl an Charakterstücken stellte er den Besuchern der beliebten Konzertreihe damit vor. Leichtigkeit und Draufgängertum, forsches und fragiles Spiel, die unterschiedlichsten Figuren von Schumanns Komposition erfasste er in ihrer unterschiedlichen Manier.