Bad Dürrheim. Die Seniorenresidenz Hirschhalde lädt am heutigen Mittwoch um 15 Uhr ins Theater ein. Das Rollmops-Theater wird exklusiv in der Seniorenresidenz Hirschhalde das Stück "Am Ende der Welt" aufführen. Autor dieses Stückes ist Olaf Jungmann, der auch selber mitspielt. Es ist ein Theaterstück für Jung und Alt über den größten Traum der Menschheit. Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.