Bad-Dürrheim Roadshow für das Solemar

Bis zum Oktober sind noch etliche Stationen geplant

Eigens für die Roadshow wurde, passend zum 30-jährigen Jubiläum, ein VW Bulli T2 Oldtimer angeschafft. Das Äußere ziert das "Solinchen", eine kleine Meerjungfrau, die damals im Solemar-Logo zu sehen war und nun zusammen mit der Geschichte des Solemars wieder mit ihrer Liebenswürdigkeit auflebt.

In den ersten beiden Tour-Monaten lockte der Bulli, neben einigen Stationen in Bad Dürrheim - beim Maifest in Zell am Harmersbach und beim Schwarzwald-Erlebnistag im Europapark Rust zahlreiche Besucher an, die sich gerne über das Jubiläum, anstehenden Veranstaltungen und den Bulli selbst informierten.