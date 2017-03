Bad-Dürrheim Risse im Feuerwehrgerätehaus

Bad Dürrheim-Unterbaldingen (kal). Von dieser unerfreulichen Nachricht setzte Ortsvorsteher Jürgen Schwarz die Ratsmitglieder bei der jüngsten Sitzung in Kenntnis. Das Bauamt beruft sich dabei auf das von einem Büro erstellte Gutachten, in dem davon ausgegangen wird, dass der Betonboden in der Fahrzeughalle vollständig ausgetauscht werden muss. Die Statik des Gebäudes sei nicht gefährdet, hieß es.

Etliche Ortschaftsräte wollen sich am morgigen Samstag selbst ein Bild von den Schäden im Gerätehaus machen, die sich in jüngster Zeit wohl weiter verschlechter haben. Bei dem Gerätehaus handelt es sich um ein ehemaliges Stallgebäude, das vor einigen Jahrzehnten für die Zwecke der Feuerwehr umgestaltet wurde. Unter anderem wurde in die Fahrzeughalle eine Bodenplatte aus Beton eingebaut, da früher in diesem Gebäudeteil, wo unter anderem der Leichenwagen untergebracht war, als Boden nur Holzbohlen vorhanden waren.

Wegen dem schlechter gewordenen baulichen Zustand der Gerätehalle wurde Abteilungskommandant Sascha Huber im November 2015 bei einer öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrat erneut vorstellig. Bereits im Mai des gleichen Jahres brachte er nach seiner Amtsübernahme in einer Ratssitzung die Sache zur Sprache.