Bad Dürrheim. Nachdem der örtliche Kunstverein im vergangenen Jahr seine erste Themenausstellung mit großem Erfolg veranstaltet hat, war es naheliegend, sich einem weiteren Thema gestalterisch zu nähern, das mit Bad Dürrheim unverkennbar in Verbindung steht. Waren es im vergangenen Jahr die Heißluft-Ballone, die farbenfroh, leicht und riesig aus Künstlersicht gezeigt wurden, ist es in diesem Jahr der Riderman, der Bad Dürrheims größtes sportliches Ereignis im jährlichen Rhythmus darstellt. Ebenso bunt, wie die Ballone, aber die Rennfahrer weitaus kämpferischer und emotionaler – geht es hier doch um Zeit und Sieg und Niederlage. Die Vernissage zu der Ausstellung findet am heutigen Samstag um 17 Uhr im Hotel Solegarten statt.