Bad-Dürrheim Reparaturcafé erweist sich als Renner

Reparatur bedeutet mehr Nachhaltigkeit und Müllvermeidung. So mancher hätte ohne ambitionierte Hilfe, wie sie im Reparatur-Café geboten wird, kaum eine Chance, ein lieb gewordenes Ding ohne großen finanziellen Aufwand repariert zu bekommen. So bemüht sich beispielsweise Waldemar Grotz an einem Tisch im Werkraum, eine Hifi-Anlage mit Radio und Plattenspieler wieder in Gang zu bringen. Ein Ehepaar hat es mitgebracht. Zwar dreht sich der Plattenteller, aber aus den Lautsprechern kommt keine Musik. Meist sind ältere Geräte viel solider gebaut als heutige. Dies hat bisweilen aber auch zur Folge, dass schon die Öffnung des Geräts eine große Herausforderung für sich darstellt. Drei Drehregler wollen zur Abnahme der Gesamtverblendung einfach nicht weichen. Immer wieder versucht Grotz eine neue Strategie, bis er schließlich in den Reglern selbst noch einen verborgenen Schraubkopf findet, den es zuerst zu öffnen gilt. Damit ist noch nicht das eigentliche Problem gelöst, aber ein gewaltiger Schritt im Labyrinth der Reparatur gegangen.

"Zum Glück gibt es ein breites Spektrum an Interessen unserer Reparateure", so Lotz, "jeder hat sein Spezialgebiet, und so lässt sich vieles abdecken." Elektrik, Elektronik und Mechanik kann bearbeitet werden, und sogar Textilien wendet sich das Reparatur-Café zu. Mit Nähmaschinen wird beispielsweise zu langen Hosen oder allerlei Löchern zu Leibe gerückt.

Auch wenn das meiste repariert werden kann. "Wir können noch weitere Reparateure brauchen", so Lotz. Spezialisten für Fahrräder oder auch Allrounder wären nicht schlecht.

Die Realschule am Salinensee bietet jeweils den Platz, die notwendigen Werkzeuge bringen die Reparaturbegeisterten jedoch selbst mit. "Da wollen wir gerne auch noch etwas aufstocken", meint Lotz. So ist beispielsweise die Anschaffung von Messgeräten notwendig.

Was kostet das Ganze den "Kunden"? Offiziell ist eine Reparatur kostenlos. Die engagierten Teammitglieder sind ehrenamtlich tätig. Aber die Entrichtung einer kleinen Spende ist unter den Besuchern eine Selbstverständlichkeit. Wenn beispielsweise die alten Platten zu Hause die Lautsprecher und damit auch deren Besitzer wieder zum Schwingen bringen, hat es sich für alle Seiten gelohnt.

Interessenten zum Mitmachen beim Reparatur-Café jeden zweiten Samstag im Monat können sich bei Karl Lotz in Bad Dürrheim, Telefon 07706/92 93 01, E-Mail Karl.Lotz@gmx.de melden. Das erste Reparatur-Café nach den Sommerferien findet am 10. Oktober statt.