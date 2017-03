Bad-Dürrheim Rekord bei Gewerbesteuer

Einige der nicht abgeschlossene Maßnahmen sorgen am Jahresende für Haushaltsreste. In diesem Zusammenhang erwähnte Dieterle auch die Erschließung der Waldhornstraße in Sunthausen, bei der eventuell einige Anlieger mit zur Kasse gebeten werden. Die Maßnahme sei noch nicht beendet und könne daher auch noch nicht abgerechnet werden. Im Haushalt seien jedoch 130 300 Euro für die Maßnahme veranschlagt worden, die nun als Haushaltsrest übernommen würden.

Der Verwaltungsausschuss stimmte dem vorläufigen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 und den Haushaltsresten 2016 einstimmig zu.